"Eles lá sabiam as contas deles": Bandex faz música com Vieira na comissão de inquérito ao Novo Banco

Bandex, artista conhecido por fazer músicas com temas polémicos da actualidade, usando declarações dos protagonistas em versão ‘remix’, tem um novo tema, ‘Passear’, em que o ‘artista’ convidado é Luís Filipe Vieira.

O tema usa as declarações prestadas pelo ex-presidente do Benfica, quando da sua audição na comissão de inquérito ao Novo Banco. "Há gente que anda a passear", Quem apresentou o negócio? Foi o Dr. Ricardo. Se eles queriam fazer [o negócio], eles lá sabiam as contas dele" e "a dívida nem era minha", são algumas das frases que surgem na música.





Recorde-se que Bandex é conhecid pelos êxitos:

