Elis atenua crise mas o alarme toca e deixa empate sofrido no Bessa

O Boavista não foi além de um empate a uma bola com o Tondela e viu as contas da manutenção complicarem-se nas vésperas de defrontar o líder Sporting.O Tondela jogou sempre na expectativa, mas nunca deixou de explorar o contra-ataque. Houve mais Boavista durante o jogo, com Elis a perder claramente um duelo intenso e com vários episódios com o guarda-redes Trigueira.Os axadrezados tinham mais posse de bola e situações de perigo, mas a falta de eficácia foi gritante. O Tondela confortável a defender colocou-se em vantagem pelo goleador da equipa, Mário González. Mas os axadrezados num último suspiro e perante o cenário de ficar na zona do play-off empataram com um golo de Elis. Um empate que faz soar o alarme no Bessa.