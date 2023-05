Eliseu de mota na festa do Benfica pic.twitter.com/hSOdpupBqh — Gol de Letra (@GoldeLetra7) May 28, 2023

O antigo jogador do Benfica Eliseu apareceu na festa do título no Marquês de Pombal de mota e os adeptos registaram o momento.A imagem de Eliseu com a mota tornou-se emblemática dos festejos do título na época de 2016/2017.