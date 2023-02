Elon Musk apontado como possível comprador do Manchester United

O filantropo e polémico dono do Twitter, Elon Musk, está a acompanhar de perto a venda do clube de futebol inglês Manchester United.O prazo final para licitações termina na sexta-feira e Elon Musk está a considerar se esta é uma oportunidade que não pode perder, de acordo com o jornal inglês Daily Mail.Dezenas de pessoas já manifestaram interesse na compra dos 'Red Devils' e assinaram acordos de confidencialidade que deram acesso a vários dados. Entre os interessados na compra do clube estão vários sauditas, mas que nada têm a ver com os donos do Newcastle e que podiam precisar de uma 'celebridade' para encabeçar a candidatura.Segundo o Daily Mail, Elon Musk "deitou o Twitter abaixo" em agosto, quando escreveu que ia comprar o Manchester United, e posteriormente disse que era "apenas uma piada". Mas o que na altura se tratou de uma piada, pode estar na eminência de se tornar realidade. "Embora, se fosse para comprar alguma equipa, era o Man U. Eram a minha equipa preferida quando era criança. É fácil de acreditar", escreveu o filantropo posteriormente no Twitter.Os atuais donos do Manchester United, a família Glazer, prentende encaixar cerca de seis mil milhões de euros com a venda do clube. Tendo em conta o valor pedido pelos donos, há quem afirme que o clube está avaliado em cerca de quatro mil milhões de euros. Esse valor, mais cerca de dois mil milhões de euros para a construção de um novo estádio, estariam ao alcance do segundo homem mais rico do mundo, segundo a revista Forbes, ainda por mais com o apoio de investidores sauditas.