Em tempos de pandemia, Graça Freitas leva a 'taça'. DGS distinguida com prémio de Mérito em cerimónia da Liga

A diretora-geral da saúde, Graça Freitas, recebeu esta sexta-feira o prémio Mérito Fundação do Futebol atribuído pela Liga à DGS.



Numa cerimónia na Real Companhia Velha, em Vila Nova de Gaia, Graça Freitas agradeceu o prémio atribuído à entidade de saúde, num ano marcado pela pandemia do coronavírus.



"Numa colaboração exemplar entre a DGS, FPF, Liga e com clubes, foi assumido o compromisso de observar regras para minimizar o risco de propagação de Covid-19 na retoma do futebol. Esse compromisso foi honrado e o resultado é conhecido. É com profunda emoção que em nome da DGS agradeço a distinção que nos foi atribuída. Muito obrigado a todos aqueles que permitiram estarmos aqui em segurança a programar a nova época das competições de futebol", declarou Graça Freitas.

Ver comentários