Francisco J. Marques (FJM), diretor de comunicação do FC Porto, justificou a divulgação dos emails do Benfica comparando o interesse na sua publicação "com o interesse na publicação do plano para a realização de um atentado terrorista". "É a mesma coisa que um email com uns planos de um suposto atentado terrorista e não ser divulgado", reforça FJM.









Ver comentários