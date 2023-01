Emiliano Martínez compra cão por 22 mil euros para proteger medalha de campeão do Mundo

Emiliano Martínez, guarda-redes argentino que foi decisivo na caminhada da albiceleste até à vitória no Mundial - e que já foi muito criticado pelos seus gestos provocadores dirigidos aos jogadores franceses - comprou, por 22 mil euros, um cão de guarda para proteger a sua medalha de campeão do Mundo, avança o 'The Sun'.Segundo a mesma fonte, o animal, um Pastor Belga Malinois que pode chegar aos 30 quilos, já foi utilizado em combate pela Marinha dos Estados Unidos, e irá guardar, para além da tão preciosa distinção que o guardião trouxe do Qatar, a sua mulher e os seus filhos.Recorde-se que Emiliano Martínez tem sido, nas últimas semanas, alvo de muitas críticas depois de ter utilizado um gesto peculiar para festejar a conquista do Mundial.