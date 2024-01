Empate à bomba no dérbi do Minho

Nem o Sp. Braga alcançou o FC Porto, nem o Vitória de Guimarães apanhou os arsenalistas na tabela classificativa. O histórico dérbi do Minho terminou empatado a uma bola, no sábado.Foi o Sp. Braga quem se adiantou no marcador, à passagem do minuto 53, por Vítor Carvalho, coroando uma boa jogada de ataque.Com um subtil toque de calcanhar, Ricardo Horta isolou Rony Lopes. Este cruzou para a área e, após um ressalto, a bola foi ter com o jovem Vítor Carvalho, que rematou para o fundo da baliza de Bruno Varela.Só que, oito minutos para além dos 90, quando em Braga se festejava a vitória, João Mendes tirou da cartola aquele que será certamente um dos melhores golos da temporada. O Vitória carregava à procura do empate, obrigando a defesa do Sp. Braga a aliviar como podia, quando, de primeira, João Mendes desferiu uma bomba, de primeira, sem hipótese para Matheus.Inconsolável, no banco, estava Abel Ruiz, já que, ao minuto 90, surgiu isolado, só com Bruno Varela pela frente, mas acabou por desperdiçar o 2-0 para os arsenalistas.