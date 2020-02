Empate a duas bolas entre Rio Ave e Famalicão graças a justiça no pé de Tarantini

Um Rio Ave transfigurado na segunda parte arrancou um empate diante do Famalicão (2-2), que até começou melhor.O Rio Ave dispôs de uma primeira boa oportunidade por Taremi. Acabou por falhar o desvio à boca da baliza, o que no lado contrário não aconteceu quando Toni Martínez concretizou com um remate cruzado. O auxiliar assinalou fora de jogo, mas o VAR acabou por validar o golo.O Famalicão dispunha de mais bola e oportunidades para ampliar a vantagem. Kieszek foi segurando as investidas contrárias, mas, quase perto do intervalo, Pedro Gonçalves ampliou a vantagem beneficiando de uma perda de bola dos defensores vila-condenses.Na segunda parte, tudo se alterou com as entradas de Carlos Mané e Gelson Dala. E o golo de Tarantini acabou por dar justiça ao resultado.