O Tondela e Vitória de Guimarães empataram este domingo 1-1 e marcaram passo nos objetivos que procuram neste final de época: a equipa da casa a manutenção e os forasteiros o quinto lugar.









Na primeira parte, o Guimarães teve mais posse de bola mas não efetuou um remate enquadrado com a baliza, ao contrário do Tondela que fez quatro remates e fez brilhar Varela. O guardião vimaranense efetuou uma excelente defesa aos 41’ quando Agra concluiu com um remate colocado uma fantástica jogada coletiva. O jogo foi para intervalo com o empate a zero.

No segundo tempo manteve-se a toada e o Tondela acabou por inuagurar o marcador aos 63’ através de um espetacular golo, talvez o melhor deste campeonato. O extremo passou por três adversários e rematou ao ângulo sem hipótese para Varela. Ainda os beirões festejavam o golo e quatro minutos depois Rafa Soares empata a partida a finalizar uma transição rápida. Estupiñan estava em fora do jogo posicional em frente a Trigueira mas a equipa de arbitragem manteve o golo. As duas equipas procuraram depois chegar à vitória mas o empate acaba por ser justo num jogo bem disputado com muita gente na bancada.



Empate no vermelho e sofrido

O Belenenses SAD continua na luta pela manutenção depois de arrancar este domingo um empate (2-2) frente ao Estoril no último suspiro, apesar de ter ido para o intervalo a perder por 2-0.



Os canarinhos inauguraram o marcador numa ‘bomba’ de Rosier (27’). E nos descontos da 1ª parte foi a vez de André Franco converter um penálti, após ter sofrido a falta. Depois do intervalo, o Belenenses foi à luta. Esperneou e foi persistente. Gamboa fez falta sobre Baraye e Safira reduziu no penálti. O mesmo jogador desperdiçou uma boa ocasião e rematou ao poste, mas foi nos descontos (90’+6) que Sandro empatou.