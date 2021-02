Empate certo em jogo pobre entre Famalicão e Belenenses SAD

No reencontro com o Belenenses SAD, Jorge Silas somou o primeiro ponto desde que assumiu o comando técnico do Famalicão, mas a sua equipa vai continuar mergulhada nos últimos lugares. Separadas por apenas três pontos, com vantagem para os visitantes, as duas equipas até imprimiram algum dinamismo nos primeiros minutos, mas gradualmente isso foi-se perdendo e os momentos passíveis de concretização rarearam até ao intervalo. Tomás Ribeiro e Gil Dias protagonizaram os mais significativos.



O segundo tempo não foi muito diferente, mantendo-se a falta de imaginação coletiva e individual. Varela ainda esteve perto do golo na cobrança de um livre - a bola saiu a rasar o poste - e o Famalicão reagiu num lance em que Gil Dias não foi capaz de dar a melhor sequência a um cruzamento de Diogo Figueiras. Perto do fim, Luiz Júnior defendeu superiormente um remate de Afonso Sousa e ficaram por aí as emoções de um jogo pouco emotivo.

