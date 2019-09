Empate com o São Paulo trava série vitoriosa do Flamengo de Jorge Jesus

O Flamengo, do treinador português Jorge Jesus, empatou 0-0, em casa, com o São Paulo, no sábado, e viu travada a sua série de oito vitórias seguidas no campeonato brasileiro de futebol, no qual vai conservar a liderança.A equipa do Rio de Janeiro, para quem os oito triunfos consecutivos já constituem um recorde, ficou aquém da nona vitória e poderá assistir à aproximação dos seus mais diretos adversários, que ainda jogam nesta 22.ª jornada.No Maracanã, a equipa de Jorge Jesus dominou o encontro frente ao São Paulo, que estreou o treinador Fernando Diniz, e teve algumas oportunidades de golo, em especial na segunda parte, quando lançou Rafinha e Gerson, dois habituais titulares que ficaram no banco, mas não conseguiu marcar.O Flamengo soma agora 49 pontos, mais quatro do que o Palmeiras, que visita o Internacional, quarto, com 36. O Santos, terceiro0, com 38, recebe o CSA, 18.º classificado.Na quarta-feira, a equipa de Jesus visita o Grêmio de Porto Alegre, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça Libertadores.