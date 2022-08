O Vizela recuperou esta segunda-feira de uma desvantagem de dois golos para empatar (2-2) com o Gil Vicente.Os gilistas entraram mais acutilantes e Fran Navarro inaugurou, de penálti, o marcador. Boselli, pouco depois, aumentou para 2-0.O Vizela arregaçou as mangas e repôs a igualdade, já nos descontos da primeira parte, por Kiki Bondoso e Anderson. Na segunda metade, o equilíbrio manteve-se e o marcador já não se alterou até final do jogo.