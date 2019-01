Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empate justo no batatal do Jamor entre Tondela e Belenenses

Tondela foi melhor no primeiro tempo mas o Belenenses reagiu depois do intervalo.

Por Filipe António Ferreira | 09:51

Belenenses e Tondela empataram este sábado (2-2), num jogo marcado pelo autêntico lamaçal no Estádio Nacional, no Jamor.



O encontro abriu praticamente com o golo do Belenenses. No primeiro canto da partida, aos dois minutos, Cláudio Ramos ainda deteve o cabeceamento de Nuno Coelho, mas, na recarga, Henrique ‘fuzilou’ a baliza do Tondela e inaugurou o marcador.



A equipa de Pepa foi surpreendida pelo golo madrugador dos ‘azuis’, mas esta não pareceu abalada. Aos 33 minutos, nada travou Bruno Monteiro, que fez o empate para o Tondela. Depois de uma grande jogada de Delgado pela direita, Tomané cabeceou à trave e a bola caiu nos pés de Bruno Monteiro, que rematou para o 1-1. Num relvado cada vez mais lamacento, o Tondela esteve sempre no comando das operações durante o primeiro tempo e chegou mesmo à vantagem, por Tomané, na última jogada antes do intervalo, num lance anulado por fora de jogo, mas depois validado após intervenção do video-árbitro.



O Belenenses voltou a entrar forte e empatou no recomeço, outra vez por Henrique. O Tondela ainda pediu mão de Fredy, mas o árbitro Carlos Xistra consultou o VAR e validou o golo.



Aos 81’, Fredy desperdiçou uma grande penalidade para o Belenenses. Nos instantes finais, já para lá do tempo regulamentar, Licá, numa iniciativa individual, ficou perto do golo, mas a bola saiu ao lado. Com este resultado, os azuis isolaram-se no 5º lugar.