Empate na Roménia dá esperanças ao Vitória de Guimarães

O V. Guimarães empatou esta quinta-feira (0-0) diante do Steaua de Bucareste, na 1ª mão do play-off da Liga Europa. Um resultado positivo para os portugueses, que na próxima semana podem resolver a eliminatória em casa.A equipa romena entrou a pressionar, mas rapidamente os vitorianos equilibraram um jogo com poucos momentos de perigo junto das balizas, apesar de disputado num ritmo elevado. Do primeiro tempo resultou apenas uma grande oportunidade, quando aos 23' Coman rematou ao poste da baliza de Douglas.Na segunda parte, apesar do ritmo ter baixado, o Steaua assumiu mais o jogo, perante um Vitória organizado a defender e que aos 66 minutos reclamou grande penalidade sobre Rochinha.Os vimaranenses melhoraram com as alterações - sobretudo com a entrada do jovem francês Poha para o meio-campo - e podiam ter obtido um resultado ainda melhor nesta deslocação à Roménia.O jogo da segunda mão disputa-se na próxima quinta-feira no Estádio D. Afonso Henriques (20h00). O objetivo é passar à fase de grupos da Liga Europa.