Um golo de De Santis, aos 88 minutos, evitou in-extremis a derrota do Boavista em casa, ante o Tondela. Um resultado que permite à equipa axadrezada manter ativo um ciclo positivo de quatro jogos sem perder (duas vitórias e dois empates).









Num jogo em que ambas as equipas tinha claramente como primeira opção não perder, o resultado acaba por se ajustar. Na primeira parte escassearam as oportunidades de golo junto das balizas, o que tirou interesse ao jogo.

Na segunda metade a toada não se alterou. As emoções ficaram reservadas para a parte final do encontro. Salvador Agra deu vantagem ao Tondela, com um bonito golo, após uma jogada de puro contra-ataque dos beirões. O resultado parecia feito. Mas num último assomo, o Boavista empatou, num lance validado com ajuda do VAR.