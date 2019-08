Empenho e raça dão empate no Bessa

O Boavista empatou ontem a uma bola com o Paços de Ferreira, numa partida equilibrada que permitiu à formação de Filipe Rocha somar o primeiro ponto no campeonato.A equipa pacense entrou mais acutilante e Hélder rematou, logo no primeiro minuto, para defesa de Bracali. O P. Ferreira manteve a intensidade mas foi traído pelo golo de Heriberto (12’) com a colaboração de Maracás.Os ‘castores’ não baixaram os braços e igualaram o marcador, aos 17’, num penálti convertido por Marco Baixinho.Após o intervalo, manteve-se o equilíbrio. Primeiro foi Bracali a negar um golo a Hélder (50’), mas a reação dos axadrezados foi quase imediata, com um cabeceamento de Lucas rente ao poste. Mateus, o mais endiabrado, dispôs de duas boas ocasiões.Na primeira o remate saiu ao lado e na segunda rematou à trave. Lito Vididal acabou expulso.