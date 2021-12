empresa na área de outsourcing - revelou, este sábado, que o anúncio de emprego disponível online sobre o recrutamento de figurantes para a gala do Benfica - e que ainda se encontra disponível - é falso.Segundo um comunicado da empresa, a que oteve acesso, o Grupo Egor confirmou que o anúncio é falso, que não foi colocado pelo Grupo Egor e que o Sport Lisboa e Benfica não solicitou nenhum recrutamento para a Gala em causa. No mesmo comunicado pode ler-se que o Grupo Egor "condena veemente este tipo de iniciativas e irá despoletar os meios necessários para averiguar os responsáveis".Recorde-se que o Benfica já tinha recorrido a este tipo de serviço de figurantes para a última gala do clube. Os encarnados justificaram da seguinte forma: "A exemplo do que acontece em todos os eventos desta dimensão, exige a contratação de serviços que vão do reforço da equipa de organização nas funções de receção, hospedeiras, parking e zonas técnicas de produção, e também dos denominados "figurantes" de produção televisiva para quando os convidados e premiados sejam chamados ao palco existam equipas de acompanhamento e o seu espaço seja ocupado e referenciado."