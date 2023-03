César Boaventura foi acusado de quatro crimes de corrupção desportiva ativa (um deles na forma tentada). Na acusação, consultada pelo CM, o Ministério Público refere que o empresário contactou quatro jogadores (três do Rio Ave e um do Marítimo): "Aliciou ou tentou aliciá-los a praticar atos contrários aos interesses das próprias equipas, com vista a alterar ou falsear o resultado de competições desportivas, com vista a beneficiar o Benfica.









