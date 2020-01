Imprensa britânica diz que Jorge Mendes está em Old Trafford a assistir ao Manchester United vs Wolves

Jorge Mendes in stands at Old Trafford as Man Utd step up Bruno Fernandes transfer chase https://t.co/aEbgR53fie pic.twitter.com/OlWT2Ryrxe — Mirror Football (@MirrorFootball) January 15, 2020

The image circulating of Jorge Mendes 'at Old Trafford' was actually taken on 6th October 2018 when Crystal Palace played Wolves at Selhurst Park. #MUFC — The Sun - Man Utd, January 15, 2020

O empresário Jorge Mendes foi esta quarta-feira 'apanhado' nas bancadas do Estádio Old Trafford, em Manchester, durante o duelo entre Man.United e Wolverhampton, avança o Mirror.Jorge Mendes está envolvido no negócio que pode levar Bruno Fernandes para Manchester.O jornal The Sun, desmentiu entretanto a presença do empresário português e refere que a fotografia remonta a 2018.