Edgar Costa, jogador do Marítimo, disse a uma procuradora do Ministério Público que Miguel Pinho o tentou aliciar a jogar mal frente ao Benfica, em maio de 2016. Segundo revelou o ‘Expresso’, o empresário de futebol, que é próximo do Benfica, ofereceu 30 mil euros ao jogador, que recusou o suborno.













