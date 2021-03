“Encaramos este jogo com a Juventus como o anterior… em Barcelos”, garante Sérgio Conceição

Na habitual conferência de imprensa, antes do encontro desta terça-feira para a Liga dos Campeões, Sérgio Conceição deu conta da forma física e emocional da equipa do FC Porto. Revelou que preparou o segundo jogo contra a Juventus "da melhor forma, para alcançar a vitória", sabendo do poderio da formação italiana.

"A Juventus teve a felicidade de recuperar importantes jogadores [que estavam lesionados], mas amanhã serão 11 contra 11", acrescentou, lembrando que Cristiano Ronaldo ficou no banco na jornada anterior para a Liga Italiana, "prova o valor daquela formação, que se pode dar ao luxo de deixar o melhor jogador do Mundo de fora dos titulares".

Relativamente aos jogadores que terá à sua disposição, Sérgio Conceição revelou que Mbemba "está recuperado e é opção" e que Pepe e Corona "são uma grande dúvida e só se saberá se podem ir a jogo perto da hora".

FC Porto viaja para Turim para defrontar a Juventus na segunda mão dos Oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Os ‘dragões’ estão em vantagem na eliminatória depois de vencerem em casa por 2-1 na primeira mão.