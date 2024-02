Entrada forte no Minho deixa leão a par do Benfica

Uma entrada demolidora do Sporting resultou num triunfo fácil sobre o Moreirense, por 2-0, desfecho que permite aos leões igualarem o Benfica no primeiro lugar da Liga com 55 pontos, embora tenham menos um jogo.









O Sporting estreou um novo equipamento, com o preto como cor dominante, mas o futebol que apresentou na primeira parte foi bastante colorido. Com um golo-relâmpago apontado por Morita, logo no terceiro minuto, a equipa de Rúben Amorim lançou-se para uma vitória tranquila, num jogo quase de sentido único. Não foi um golo bonito, antes pelo contrário, pois foi algo atabalhoado, mas revelou uma eficácia nem sempre vista na equipa.

Os leões apresentaram um futebol apoiado e com grande facilidade na circulação de bola, mas sempre com a baliza em mente. E dessa avalanche ofensiva surgiram várias ocasiões de golo, com Trincão, Gyokeres e Pedro Gonçalves como protagonistas. Por isso, foi com naturalidade que surgiu o 2-0 por Pedro Gonçalves (23’), após boa jogada de Geny Catamo e de assistência de Trincão.









Leia também Sporting vence Moreirense e cola-se à liderança (com menos um jogo) Gyokeres, apesar da marcação impiedosa dos centrais de Moreira de Cónegos, conseguiu arranjar espaços para criar perigo. Ainda pediu um penálti, mas nem o juiz, nem o VAR acederam às suas pretensões. Enquanto a defesa procurava manietar o avançado sueco, apareciam outros jogadores em zona de finalização. Nuno Santos mostrou-se bastante interventivo e destacou-se com um remate forte ao poste.

Na etapa complementar, o Sporting esteve longe de ser avassalador e intenso e até permitiu um ligeiro crescimento do Moreirense, que mesmo assim foi inofensivo para o guarda-redes Adán.





Pedro Gonçalves ainda atirou uma bola ao poste e Trincão viu um golo anulado por fora de jogo. Ao cair do pano, o ex-Barcelona voltou a desperdiçar um golo cantado quando seguia isolado. Triunfo justo.





Amorim elogia primeira parte

“Sabíamos que era um jogo difícil, mas o golo logo no início foi decisivo numa primeira parte quase irrepreensível”, disse Amorim, revelando que vai mexer na equipa com o Young Boys na quinta-feira.



POSITIVO



LIÇÃO DE DESPORTIVISMO



Pedro Gonçalves deu uma lição de desportivismo ao enviar um abraço, em nome dos colegas de equipa, aos rivais do Benfica João Neves e António Silva, que estão de luto pela morte da mãe e do avô, respetivamente. Rúben Amorim também se associou ao pesar.





NEGATIVO

ANFITRIÕES ENCOLHIDOS



O Moreirense é capaz de fazer muito mais. Não é fácil defrontar uma equipa como o Sporting, mas esta segunda-feira sentiu sempre grandes dificuldades na construção e estive longe de criar perigo. Aliás, o primeiro remate digno desse nome chegou nos... descontos.





ARBITRAGEM

GOLO BEM ANULADO



Arbitragem tranquila de Fábio Veríssimo, num jogo de sentido único. Fica com o benefício da dúvida num lance em que Gyokeres pede penálti por um empurrão dentro da grande área do Moreirense. Bem ao anular o golo a Trincão que estava claramente em posição irregular.