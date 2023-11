Há um jogador da formação que está a entusiasmar os responsáveis do Benfica, ao ponto de João Rego começar a ser visto como o ‘novo João Félix’, apurou o CM. O avançado de 18 anos tem um perfil idêntico ao do internacional português, que também foi forjado no Seixal: pode ocupar toda a largura do campo (as duas faixas laterais ou a zona central) no apoio ao principal avançado.









