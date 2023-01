A cinco dias do fecho do mercado de transferências, Roger Schmidt acredita que o Benfica não vai deixar sair o argentino Enzo Fernández.



“Quando se vê o Enzo jogar pelo Benfica, vê-se um jogador muito feliz, em grande forma. Não está a pensar em mais nada. Não estou à espera de perder qualquer um dos nossos titulares habituais, e é por isso que vejo jogadores muito concentrados e espero que isto se mantenha assim”, disse esta quarta-feira o técnico alemão, na antevisão do encontro de hoje com o Paços de Ferreira, antecipado da 20.









