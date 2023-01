Enzo falta ao treino de hoje e está sob alçada disciplinar do Benfica

Enzo Fernandez faltou ao treino desta segunda-feira do Benfica e está agora sob alçada disciplinar do clube.O argentino desrespeitou as ordens da estrutura do Benfica. Depois do jogo com o Braga, Enzo partiu para a Argentina, mesmo sabendo que o plantel não tinha direito a férias. Roger Schmidt tinha dito, de forma clara, antes do jogo com o Braga, que as regras são para ser cumpridas por todos os jogadores, sem exceções. Oe acontactaram o Benfica para perceber se a viagem foi autorizada pelo clube. Não obtivémos qualquer resposta.O jogador passou o ano também com o empresário. Os adeptos do Benfica reagiram em peso à publicação. Nos comentários as críticas foram de tal ordem que Uriel Perez teve de suspender a opção de comentar as fotografias, opção essa que faz com que os comentários deixem de estar disponíveis. Os adeptos do Benfica escreveram que ninguém está acima do clube e acusam-no de só querer dinheiro. É mais um episódio que acentua o mal-estar entre o jogador e o clube, depois de ter quebrado as normas impostas por Roger Schmidt.