Abola está no lado de Enzo Fernández. Existem propostas para a venda do jogador acima dos 120 milhões de euros, mas também existe uma proposta de renovação com aumento da cláusula para 150 milhões e o pagamento ao jogador de um prémio, sabe o CM.



O Benfica está a fazer de tudo para que o campeão do Mundo permaneça, pelo menos, até ao final da temporada, mas sabe que tal cenário é cada vez mais difícil.









