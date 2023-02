Enzo Fernandéz diz que leva no coração um dos maiores clubes do mundo

O futebolista internacional argentino Enzo Fernandéz garantiu esta quarta-feira que manterá o Benfica "no coração" e que agradece a oportunidade de ter jogado num dos "maiores clubes do mundo".

O médio, de 21 anos, foi na terça-feira oficializado como reforço do Chelsea, com o clube a inglês a pagar 121 milhões de euros pela contratação no fecho do mercado de transferências de inverno.

"Muito obrigado benfiquistas. Quero agradecer, juntamente com a minha família, pelo carinho que demonstraram nestes cinco meses, sou agradecido a Deus por me ter dado a oportunidade de jogar num dos maiores clubes do mundo, no qual aproveitei cada momento e dei o melhor de mim", escreveu o jogador na rede Instagram.

Um dia depois de ter sido oficializada a sua saída, com o Chelsea a pagar ligeiramente acima da cláusula de rescisão, de 120 ME, o futebolista deixou ainda agradecimentos aos companheiros na Luz, que o fizeram "sentir em casa" e o trataram "da melhor maneira".

"Agradecido a todos os que dirigem o clube e especialmente a Roger Schmidt, a todo o seu staff, pela confiança e respeito diário, fui muito feliz. Obrigado Benfica, irei levá-los sempre no meu coração", concluiu o jogador.

Considerado o melhor jogador jovem do Mundial2022, que ganhou ao serviço da Argentina, Enzo Fernández fez 29 jogos ao serviço do Benfica e marcou quatro golos.

Antes de chegar ao Benfica, no início da época 2022/23, o médio esteve quase sempre ligado ao River Plate, com passagem, por empréstimo, pelo Defensa y Justicia, também da Argentina.