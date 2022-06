O Benfica está muito perto de garantir a contratação de Enzo Fernández. A última madrugada trouxe desenvolvimentos importantes a este processo.



A CMTV sabe que Rui Costa esteve em contacto permanente com dirigentes do River Plate. Foram longas horas de negociações.



O presidente do clube da Luz empenhou-se pessoalmente neste negócio.









