Enzo recusou ficar na Luz já sob contrato com o Chelsea

Em comunicado, o Benfica informa que o "Chelsea FC terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 3,78% para posterior

distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador".

O Chelsea pagou acima da cláusula por Enzo Fernández. O clube britânico deu mais um milhão de euros pelo médio. Ao todo pagou 121 milhões de euros."Cortamos na percentagem dos empresários, reduzindo em 4 milhões o que lhe teríamos de entregar dos 10 por cento da comissão. Os 5 milhões a mais que vamos receber podem ser utilizados para receber por inteiro a parte que nos cabe no negócio, descontando os 25 por cento do River, a comissão de empresario, o mecanismo de solidariedade", refere o Sport Lisboa e Benfica.Sabe oque o jogador mostrou uma vontade inamovível em sair já. Rui Costa tentou tudo para o jogador ficar, inclusive a possibilidade de assinar já pelo Chelsea e ficar até ao fim da temporada, mas o jogador quis sair.O Benfica vai receber à volta de 82 milhões de euros, descontando o que é devido a todas as partes.