Equipa de futebol alemã perde por 37-0...por manter distanciamento social da equipa adversária

soube que os jogadores da equipa adversária SV Holdenstedt II tiveram contacto com uma pessoa infetada com a Covid-19 e decidiram manter o distanciamento social durante a partida.Perante as circunstâncias e depois de alguns jogadores se terem recusado jogar, sete desportistas voluntariaram-se para participar no jogo mas mantendo o distanciamento dos jogadores da equipa adversária.Mesmo sabendo que a equipa adversária tinha testado negativo para a Covid-19, o Ripdorf/Molzen receou o encontro por ainda não ter passado os 14 dias de quarentena.Desta feita, o Ripdorf/Molzen sofreu um golo a cada dois minutos terminando a partida com 37 golos sofridos.