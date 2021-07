Equipa de futebol do Sporting já foi vacinada

O plantel de futebol do Sporting foi este sábado vacinado contra a Covid-19, numa ação que decorreu na Cidade Universitária de Lisboa, informou o clube no sítio oficial na internet.

"A ação fez parte de uma campanha conjunta do Governo, da Task Force responsável pelo plano de vacinação contra a Covid-19 e da Liga Portugal, que funciona sob o lema 'Tu estás em jogo: vacina-te!'. O objetivo é sensibilizar a população mais jovem para a importância da vacinação", refere o Sporting.

O clube lembra também que outros jogadores de outros clubes, do "mais alto escalão do futebol português", começaram a ser vacinados na sexta-feira, casos do Benfica, e, já este sábado, do Sporting de Braga.

O Sporting acompanha a informação com imagens da vacinação a Nuno Santos, Pedro Porro e Tiago Tomás, que fizeram parte da equipa campeã nacional na última época (2020/21), e de Ricardo Esgaio, reforço para a temporada 2021/22, proveniente do Sporting de Braga.

