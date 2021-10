Boas notícias para o Sporting: Pedro Gonçalves está apto e vai ser titular no jogo de hoje (20h45) frente ao Belenenses, na terceira eliminatória da Taça de Portugal. “A equipa não está dependente do Pedro Gonçalves, mas é mais forte com ele. Tem características únicas e vinha de um bom momento, a marcar muitos golos”, disse Rúben Amorim. O melhor marcador da Liga na época passada volta, assim, aos relvados, após uma paragem de mais de um mês (jogou pela última vez a 28 de agosto).









O dérbi lisboeta marcará o regresso de Amorim a uma casa que conhece bem enquanto jogador, mas o técnico assegura que, no Restelo, que volta a acolher um jogo grande, pretende garantir a passagem à próxima fase da prova: “É especial porque tenho muitas memórias do clube, do estádio. (...) O principal objetivo é ganhar o jogo e vamos apresentar uma equipa forte. Temos de igualar os níveis de todo o grupo. Vamos ter um mês sem folgas, com jogo atrás de jogo. Todos têm de estar preparados para vencer o Belenenses, bem como todos os jogos.”

Pela frente, o Sporting terá um adversário que joga no quarto escalão do futebol português, mas o técnico dos leões recusa facilitismos: “Temos o exemplo de há duas épocas com o Alverca, em que o Sporting foi eliminado [derrota por 0-2, ainda com Silas como treinador]. No ano seguinte, com o Sacavenense, o resultado foi completamente diferente [goleada dos leões por 7-1]. Depende mais de nós do que do adversário, sabendo que hoje em dia todas as equipas são bem orientadas.”





Na antevisão, Rúben Amorim foi ainda questionado sobre se é um treinador que cria ou imita. “Sou muito de tirar aquilo que há de melhor à volta. Todos os treinadores dão ideias uns aos outros. É um misto dos dois. Não me quero caracterizar de um lado ou do outro”, disse o treinador dos leões, a propósito das recentes declarações de Jorge Jesus (Benfica), que dividiu os treinadores em dois grupos - os que criam e os que copiam -, no decorrer da conferência Global Football Management.







"Prémio era eliminar o Sporting"

“O prémio dos prémios era eliminar o Sporting e passar à próxima fase. No ano passado, com a pandemia, estivemos impedidos de competir. Observámos muito este Sporting”, disse Nuno Oliveira, técnico do Belenenses, que hoje volta ao convívio dos grandes.