Equipas da I Liga conhecem adversários na terceira eliminatória da Taça de Portugal

Os 18 clubes da I Liga de futebol conhecem esta quarta-feira os adversários na terceira eliminatória da Taça de Portugal, no sorteio marcado para as 17:30, juntando-se às 46 equipas que foram apuradas na segunda ronda.

O Sporting de Braga, detentor do troféu, tal como todos os primodivisionários, vai iniciar a defesa do título conquistado na época passada, na final frente ao Benfica, como visitante, numa das condicionantes do sorteio.

Além dos 18 clubes da I Liga, a terceira eliminatória da Taça de Portugal vai contar com 15 emblemas da II Liga, 12 da Liga3, 16 de Campeonato de Portugal e três dos campeonatos distritais, num total de 64 equipas que vão estar no sorteio.

O Águias de Moradal (Castelo Branco), Cinfães (Viseu) e Moitense (Setúbal) são os três clubes dos distritais que continuam em prova, enquanto o Desportivo de Chaves foi a única equipa da II Liga que caiu na eliminatória anterior, ao ser derrotado pelo Felgueiras (Liga3), por 2-0.

O sorteio está agendado para as 17h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, num evento que vai ser realizado à porta fechada. Os jogos da terceira eliminatória estão marcados para o dia 17 de outubro.