Equipas das I e II ligas ficam hoje a conhecer calendário para 2019/20

O sorteio das I e II ligas de futebol, que se realiza hoje no Porto, vai definir o calendário das divisões profissionais para 2019/20 e também das primeiras fases da Taça da Liga.O campeão nacional Benfica vai ficar a saber com quem inicia e termina a época, sabendo desde já que não pode jogar, na mesma ronda, em casa se o 'rival' e vizinho Sporting também o fizer.Esta é uma das condicionantes ao sorteio, marcado para as 21h00 no Palácio da Bolsa, e definido pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), uma medida que se aplica também a FC Porto e Boavista, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães e Gil Vicente e Famalicão.Os famalicenses são uma de três novas equipas na I Liga, em comparação com 2018/19, a par do campeão da II Liga Paços de Ferreira e do Gil Vicente, após a conclusão do caso judicial 'Mateus'.Entre as condicionantes definidas pela LPFP estão várias medidas para tentar 'nivelar' o campeonato, com uma alínea para impedir jogos consecutivos com os cinco melhores clubes por média de pontos nos últimos três anos: Benfica, FC Porto, Sporting, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães.Outra das situações a evitar é uma equipa defrontar adversários a disputar competições europeias em duas rondas seguidas, assim como duas visitas seguidas às regiões autónomas, a Marítimo (Madeira) e Santa Clara (Açores).Na II Liga, e com os 'despromovidos' Feirense, Nacional e Desportivo de Chaves, o sorteio terá sempre de ditar um confronto entre as equipas B de FC Porto e Benfica para a última jornada de cada volta.Por seu lado, uma das duas novas equipas, o Casa Pia, não poderá jogar em casa na mesma ronda que o Mafra, numa temporada que a Oliveirense arranca como visitante, pela "partilha de estádios", e o Vilafranquense se estreia no futebol profissional.O evento, intitulado 'Kick Off', terá ainda o sorteio e calendarização do arranque da Taça da Liga, assim como a entrega dos prémios por desempenho desportivo em 2018/19, quer na I quer na II Liga.Na corrida ao prémio de jogador do ano estão seis futebolistas do vice-campeão FC Porto, entre eles Yacine Brahimi, com o favoritismo a recair sobre Bruno Fernandes (Sporting) ou João Félix, transferido para o Atlético de Madrid proveniente do Benfica.O defesa dos 'encarnados' Ferro, que acabou por terminar a época do título como titular na equipa principal, é candidato no escalão secundário, pela equipa B, ao lado de seis jogadores do promovido Famalicão, o campeão Luiz Carlos e dois atletas da Académica.