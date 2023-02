Equipas de FC Porto e Rio Ave homenageiam Christian Atsu no relvado do Dragão

O FC Porto e o Rio Ave prestaram este sábado, no relvado do estádio do Dragão, uma homenagem ao jogador ganês Christian Atsu, futebolista que perdeu a vida no sismo na Turquia e que representou os dois emblemas

Antes do apito inicial da partida entre os dois conjuntos, da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, os jogadores reuniram-nos no centro do relvado e mostraram camisolas dos dois clubes, os únicos que Atsu representou em Portugal, com o nome e número usado pelo atacante africano.

Pepe, capitão do FC Porto, segurou uma camisola do Rio Ave com o nome do ganês e o número 20, que o avançado usou na sua passagem pelo emblema de Vila do Conde, na época de 2011/12, enquanto Guga, capitão da equipa vila-condense, mostrou uma camisola portista com o número 27, que Atsu usou no FC Porto, em 2010/11 e 2012/13.