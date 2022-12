Otamendi está a ser muito cobiçado em Espanha e vários clubes ameaçam levar o jogador do Benfica a custo zero.



Segundo o portal ‘TodoFichajes’, Atlético de Madrid e Sevilha são dois dos principais candidatos a apresentar propostas pelo central argentino, que brilhou no Mundial.



Otamendi viu o seu estatuto reforçado com as boas exibições no Qatar.









