Sérgio Conceição ficou agastado com o erro de Matheus Uribe, que mediu mal o tempo de entrada à bola num lance disputado com Pêpê Rodrigues, no jogo com o Famalicão. Segundo apurou o CM, o técnico do FC Porto não perdeu tempo e fez ver isso mesmo ao jogador após o encontro que os azuis-e-brancos venceram por 3-1.