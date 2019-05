Erro informático coloca João Félix no plantel do Barcelona

Um erro informático colocou dezenas de jogadores no plantel do Barcelona, segundo o site oficial. Entre eles está João Félix, avançado do Benfica.O 'link' começou esta quarta-feira a circular nas redes sociais e indicava o jovem benfiquista como elemento da primeira equipa dos catalães. No entanto, basta mudar o código no final do 'link' para que surja outro qualquer jogador que nunca figurou no Barcelona.A título de curiosidade, o número imediatamente a seguir ao de Félix é... de Gedson Fernandes, também jogador do Benfica. Alexandre Lacazette, do Arsenal, ou o antigo guardião David Seaman também podem ser encontrados.