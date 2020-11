Nuno Almeida vai perder 4720 euros pelos dois erros que cometeu no Paços de Ferreira-FC Porto (3-2), na 6ª jornada da Liga. Segundo apurou o CM, o árbitro algarvio deve ficar de fora das nomeações durante duas rondas da Liga e no próximo jogo da Taça de Portugal. Pelas duas jornadas do campeonato deixa de ganhar 2920 euros, mais 800 euros como vídeo-árbitro; e ainda mais 1000 euros na prova rainha do futebol nacional.