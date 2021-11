Erros e ‘fama’: Famalicão goleia Boavista no Bessa

Inesperado mas inteiramente justo. O Famalicão foi ao Bessa golear o Boavista num jogo de enorme eficácia dos minhotos, que aproveitaram vários erros da equipa da casa.









O Famalicão entrou praticamente a ganhar e aos 16’ já tinha uma vantagem de dois golos, explorando erros infantis dos axadrezados. O Boavista ainda respondeu por Musa, num lance de sorte, mas perto do intervalo Penetra voltou a dar vantagem de dois golos ao ‘Fama’.

O regresso do balneário trouxe mais um golo dos minhotos por Banza, com a defesa do Boavista a ver a bola passar. Já com menos um por expulsão de Canon, o Boavista viu Pepê fazer o 5-1, para depois Yusupha fechar o resultado. O Famalicão consegue a segunda vitória na Liga, enquanto o Boavista está há seis jogos sem vencer.