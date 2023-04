Erros no adeus das águias à Champions

Ponto final na caminhada da Champions 2022/2023. Depois da derrota 0-2 na Luz, o Benfica empatou em Itália, num jogo marcado pelos erros defensivos e de arbitragem.Roger Schmidt não tem por esta altura o dom da adivinhação. Não marcou primeiro como preconizou, a equipa não defendeu bem como pediu, nem tão pouco jogou "muito melhor" (em relação às três derrotas anteriores) como exigiu durante a palestra da véspera.A correr atrás do prejuízo, o Benfica pouco ou nada fez até aos 30’. Aliás, foi o que não fez que marcou a equipa até essa altura: falhou totalmente as marcações e permitiu o golo de Barella.Depois lá surgiu o primeiro remate, num livre direto de Grimaldo, antes do empate numa grande cabeçada de Aursnes.Neres entrou no segundo tempo e agitou o jogo atacante da equipa lusa. Que até teve razões de queixa do árbitro num penálti não assinalado sobre Aursnes, a jogar recuado para a posição de lateral-direito.Depois, apareceu o cinismo italiano: grande jogada de contra-ataque com Lautaro a marcar, beneficiando da apatia (novamente) da defesa do Benfica.Schmidt mostrava sinais de desorientação no banco com as substituições e foi de lá que voltou a ver o Inter marcar, num remate colocado de Correa.Mais com o coração, o Benfica ainda conseguiu chegar ao empate, com golos de António Silva e de Musa. Mas foi curto para inverter o rumo da eliminatória.O Benfica vira agora atenções totais para a Liga. o Estoril é a primeira de seis finais.Os três golos do Inter foram de qualidade, dois deles em grandes remates (Barella e Correa) e o outro numa bela jogada coletiva. As cabeçadas de Aursnes e António Silva também merecem relevo.O 1-0 surgiu não de um erro propriamente dito, mas da incapacidade de Otamendi em cortar uma bola que estava ao seu alcance, num lance com Dzeko. Depois de Chaves, voltou a ficar nas covas.Mal ao não assinalar penálti de Lautaro sobre Aursnes no segundo tempo. O árbitro espanhol teve nos auxiliares bons apoios nas decisões de fora de jogo. Golo do empate (1-1) é um bom exemplo disso."O resultado da Luz pesou. O golo do Musa (3-3) foi importante para quebrar a série, mas sabe a derrota porque fomos eliminados", disse Gonçalo Ramos."O jogo de Lisboa e as decisões dos árbitros foram parte da história destes dois jogos. Tivemos azar com isso...", disse Roger Schmidt."Jogámos um futebol fantástico na Champions. Em 14 jogos, perdemos um. Em Lisboa não jogámos com o mesmo foco e intensidade. Ainda assim, gostei do que vi", acrescentou.