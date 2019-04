Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Erros tiram guarda-redes Svilar da Luz

Golos sofridos com o Sporting na Taça de Portugal determinam destino do guarda-redes.

Por António Martins Pereira e M.F. | 09:43

O guarda-redes Svilar, de 19 anos, está sem espaço na Luz e vai ser emprestado na próxima época, apurou o CM.

Para o lugar de Svilar, deverá entrar Ivan Zlobin, de 22 anos, atualmente na equipa B. O jogador russo será será promovido a número 2 da baliza da formação principal das águias.



O Correio da Manhã sabe que na origem do afastamento de Svilar estão os erros cometidos nos jogos com o Sporting que determinaram a eliminação do Benfica na Taça de Portugal (triunfo por 2-1 na Luz e derrota em Alvalade por 1-0).



Os golos leoninos foram apontados por Bruno Fernandes. O primeiro, na Luz, na marcação de um livre direto. O segundo, que valeu a qualificação da formação verde-e-branca para a final da Taça de Portugal, foi apontado num forte remate fora da área. Em ambos, os responsáveis do Benfica consideram que Svilar foi mal batido.



Por decidir está ainda o clube que irá receber o guardião encarnado, sendo que existe a possibilidade de ser português.

Mile Svilar chegou à Luz na temporada passada, depois de ter feito carreira no Anderlecht. Saiu do clube belga porque pretendia jogar mais, mas não o conseguiu no Benfica.



Fez 9 jogos na temporada 2017/18 e segue com 11 nesta temporada, tendo ainda efetuado duas partidas pela equipa B das águias.



Revolução em curso

O Benfica está a levar a cabo uma revolução e pretende vender algumas das pedras fulcrais das últimas época. É o caso de Fejsa e Salvio. O primeiro deve ser substituído por Florentino, de 19 anos, que tem sido uma das revelações da equipa.



De saída estão também o argentino Cervi e o marroquino Taarabt. O extremo tem mercado e pode render 15 milhões de euros. Já o médio ganha 2,3 milhões de euros brutos por ano e a SAD tenta minimizar os custos. Lage está tentar valorizá-lo, mas é para sair.