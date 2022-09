Os adeptos do Atlético Madrid proferiram cânticos racistas contra Vinícius Jr, avançado do Real Madrid, instantes antes do dérbi entre as duas equipas, no Estádio Cívitas Metropolitano: "és um macaco, Vinícius, és um macaco". Ofensas que surgem depois da campanha anti-racismo promovida não só pelo próprio internacional brasileiro como por colegas que saíram em sua defesa, depois das palavras do agente Pedro Bravo, no programa 'El Chiringuito', onde dizia que Vinícius devia "parar de fazer macacadas".