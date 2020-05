Escassez de centrais motiva alarme no Benfica

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os principais dirigentes e a equipa técnica do Benfica estão preocupados com a falta de opções para o eixo da defesa. Bruno Lage conta com Rúben Dias e Ferro, sendo Jardel a única alternativa à dupla titular. Uma escassez alarmante no curto prazo e que não tem solução à vista no médio prazo.Ao que oapurou, a estrutura encarnada não vê na formação, para já...