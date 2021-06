Escócia e Inglaterra com intenso nulo em Wembley

Inglaterra e Escócia empataram esta sexta-feira em Wembley (0-0). Os ingleses saem mais satisfeitos, já que estão praticamente apurados para os oitavos, enquanto os escoceses decidem a presença na próxima fase no último jogo.Equilíbrio com oportunidades repartidas. Assim foi a primeira parte. Stones atirou à barra para a equipa orientada por Southgate e logo a seguir também Mount podia ter marcado. A Escócia esteve igualmente perto do golo, mas Pickford foi gigante a travar o remate de O’Donnell.Entrou melhor a Inglaterra para o segundo tempo, mas a Escócia voltou a equilibrar num jogo dividido e intenso em que só faltaram os golos.