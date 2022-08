O arranque do Benfica na nova época, com sete vitórias em sete jogos, está a provocar uma onda de euforia entre os benfiquistas. Rui Costa, presidente do clube, perfila do otimismo generalizado e mostra-se encantado com o técnico Roger Schmidt, sabe o CM.



O futebol atrativo, com muitos golos marcados e poucos sofridos, tem sido a imagem de marca da equipa, mas aquilo que tem agradado ainda mais ao presidente é o facto de o treinador estar a rentabilizar ao máximo os jogadores, até ao momento não olhando a nomes.