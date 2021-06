Esgaio ainda à espera de João Mário no Sporting

O Sporting está a gerir em paralelo os negócios de João Mário e Ricardo Esgaio. Ao que o CM apurou, os leões aguardam a definição do valor a pagar pelo médio para eventualmente reforçarem a oferta pelo lateral.A aquisição de João Mário ao Inter está bem encaminhada. Os italianos já baixaram as exigências pelo jogador de 28 anos dos 10 milhões de euros para os 8 M €, mas o Sporting quer um desconto maior. O facto de o internacional português terminar contrato daqui a um ano e de já ter manifestado a sua intenção de continuar em Alvalade, onde jogou em 2020/21 por empréstimo, favorece as pretensões leoninas.Esta negociação está a influenciar a abordagem dos verdes-e-brancos a Ricardo Esgaio, outro alvo preferencial de Rúben Amorim, que o treinou no Sp. Braga. Os minhotos, sabe o CM, não abdicam da avaliação de 10 M € feita pelo lateral (metade dos 20 M € da cláusula de rescisão). Por isso, exigem 8 M € por 80% do passe (os leões têm os restantes 20%).Mas o Sporting aponta para a atual cotação de mercado do jogador de 28 anos (6 M €), oferecendo não mais do que 5 M € pelos 80%. Ainda assim, em Alvalade admite-se subir a parada por Esgaio com a eventual poupança conseguida na aquisição de João Mário.O Maiorca, que assegurou a promoção à Liga espanhola em 2021/22, está interessado na contratação de Max. Apesar de blindado por 45 milhões de euros, o guardião pode sair por 5 M €.