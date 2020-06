Esgaio aumenta depressão minhota

Um erro de Esgaio que possibilitou o penálti vitorioso ao Boavista acentuou a mini-crise do Sp.Braga, que perdeu nos dois últimos jogos. Mantém o 3º lugar mas tem o Sporting colado, com os mesmos pontos.Os axadrezados surgiram desinibidos na Pedreira e tiveram a primeira grande chance do encontro, com Bueno a permitir uma grande defesa a Matheus quando os boavisteiros já gritavam golo. O Sp. Braga , sempre com os laterais muitos projetados no ataque, chegavam com facilidade à área contrária, mas sem efeitos práticos.Trincão foi sempre dos mais mexidos entre os minhotos mas foi Ricardo Horta o mais rematador. Ainda assim, pouco para o conjunto de Custódio Castro. O Boavista, sempre que podia, saía com perigo, e aos 42 minutos voltou a assustar Matheus. Antes do descanso surgiu o lance mais perigoso dos da casa: Horta assistiu Paulinho para um remate acrobático parado por Helton Leite.O Sp. Braga reentrou com vontade mas com poucas ideias. Esgaio, ainda antes da hora de jogo, fez um penálti infantil que Bueno marcou. Ricardo Horta ainda teve a possibilidade de empatar mas acabou por ser Carraça, num centro remate a quase matar o jogo. O Boavista vence cinco jogos depois.