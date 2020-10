Esgaio decidiu dérbi minhoto emotivo

Num dos jogos mais aguardados da jornada, ou não se tratasse do dérbi minhoto, o Sp. Braga venceu este domingo em Guimarães por 1-0. Os arsenalistas assumiram desde cedo a posse de bola, enquanto o Vitória apostava nas transições rápidas mas revelava dificuldades na interpretação dessa estratégia. Num jogo de paciência, o Sp. Braga chegaria à vantagem aos 28’, por Esgaio, na sequência de um cruzamento de Galeno do lado contrário.



O segundo tempo trouxe um Vitória mais dinâmico, que começou finalmente a ameaçar a baliza de Matheus, mas nessa fase seria Galeno a desperdiçar a melhor oportunidade num lance de transição do Sp. Braga (66'). O final do dérbi foi tumultuoso, com três expulsões (uma para os vimaranenses e duas para os arsenalistas) após uma entrada dura de David Carmo sobre Edwards e muitos empurrões entre os jogadores.



